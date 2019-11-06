152.1 مليار دولار الإيرادات المتوقعة لصناعة الألعاب الإلكترونية في 2019

إبراهيم المبيضين

عمان – قال الشريك التقني لمختبر الالعاب الالكترونية الاردني، المؤسس لشركة “ميس الورد” – المتخصصة في العاب الموبايل” نور خريس، يوم أمس، ان الدراسات العالمية المحايدة تتوقّع نموا وتوسعا في صناعة الالعاب الالكترونية العالمية العام الحالي، مع استحواذ “العاب الموبايل” على النسبة الاكبر من ايراداتها مع الانتشار الكبير لاستخدام الهواتف الذكية في جميع اسواق الاتصالات حول العالم.

وقال خريس في تصريحات صحفية لـ ” الغد” بأن تقرير وارقام مؤسسة “نيوزوو” العالمية المتخصصة في دراسات الالعاب الالكترونية تظهر بأنه من المتوقع ان تسجل ايرادات هذه الصناعة في العام الحالي 2019 حوالي 152.1 مليار دولار في جميع اسواق العالم ومن كل قطاعات والاجهزة والمنصات التي يستخدمها الناس في استخدام الالعاب الالكترونية.

واشار خريس الى ان بيانات “نيوزوو” تظهر ان صناعة الالعاب الالكترونية ومع تسجيلها هذا المستوى من الايرادات خلال العام الحالي 2019 تكون قد نمت بنسبة تصل الى 9.6 %، وذلك لدى المقارنة بايراداتها المسجلة في العام السابق 2018 والتي بلغت وقتها قرابة 138.5 مليار دولار.

وأكد أن كل التوجهات العالمية في هذه الصناعة تشير الى أن الالعاب الالكترونية عبر الهواتف الذكية المتنقلة تسيطر وتستحوذ على الحصة الكبرى من ايرادات هذه السوق، وسط منافسة شديدة بين كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المضمار، وزيادة أعداد المطورين والشركات الصغيرة من أصحاب الأفكار الريادية في الالعاب الالكترونية.

وبحسب ارقام ” نيوزوو” من المتوقع ان تسجل الالعاب الالكترونية عبر الهواتف الذكية الحصة الاكبر من اجمالي الايرادات المتوقعة لهذه الصناعة بحوالي 54.9 مليار دولار مستحوذة على نسبة تصل الى 36 % من اجمالي الايرادات.

ووفقا للارقام العالمية من المتوقع ان تسجل العاب ” الكونسيل جيمز” مثل العاب اجهزة البلاستيشن حوالي 47 مليار دولار العام الحالي مستحوذة على حصة 31 % من اجمالي الايرادات.

وبحسب الارقام العالمية من المتوقع ان تسجل العاب الحاسوب حوالي 32.2 مليار دولار العام الحالي وبنسبة تصل الى 21 % من الاجمالي.

واشارت الارقام الى ان العاب ” التابلت” من المتوقع ان تسجل حوالي 13 مليار دولار مستحوذة على حصة تصل الى 9 % من الاجمالي.

الى ذلك قال خريس إن صناعة الألعاب الرقمية بشكل عام تشكل فرصة كبيرة للشباب العربي والأردني لإبداع وابتكار ألعاب يمكنها المنافسة على المستوى العالمي، مؤكدا أهمية دعم هذه الصناعة ودعم المطورين المستقلين من الشباب والشركات الناشئة التي تعمل في هذا المضمار.

وصناعة الألعاب الرقمية تطورت خلال العقود الأربعة الماضية، وتسارع تطورها منذ بدأت شبكة الانترنت وأجهزة الهواتف والحواسيب تشهد انتشاراً وطفرة غير مسبوقة في كل أرجاء العالم؛ حيث انتقلت هذه الظاهرة من لعبة يمارسها شخص وحده مع جهاز، الى العاب جماعية قد تجمع مستخدمين من أكثر من دولة بدون اعتراف بحواجز جغرافية، كما منحت أجهزة الهواتف والحواسيب المتنقلة والأجهزة اللوحية صفة تنقل اللعبة مع المستخدم ليستعملها أينما كان ووجد، لتتحول هذه الصناعة الى اقتصاد قائم بحد ذاته يتسارع نموه يوما بعد يوم ليسجل ايرادات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.