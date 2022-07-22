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158649 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي السبت

في الجلسة الثانية.. 57 طالبا يتقدم لامتحان التوجيهي السبت

5:38 م2022-07-22
طلبة يؤدون أحد امتحانات التوجيهي - (أرشيفية)
طلبة يؤدون أحد امتحانات التوجيهي - (أرشيفية)

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يواصل طلبة التوجيهي التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في جلسته التاسعة يوم غد السبت بواقع جلستين لكافة الفروع .
ومن المقرر، أن يتقدم للامتحان 158649 طالبا وطالبة، حيث يتقدم في الجلسة الأولى 158592 طالبا وطالبة، والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، في حين يتقدم الجلسة الثانية 57 طالبا وطالبة فقط والتي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا.
ويتقدم الطلبة غدا في الامتحان لمباحث العلوم الحياتية والعلوم الصناعية الخاصة واللغة العربية تخصص إنتاج الطعام وخدمته.

5:38 م2022-07-22
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