16 ألف متقاعد “ضمان” في 2018

عمان-الغد- كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بلغ حتى الآن (238524) متقاعداً.

وبين الصبيحي أن عدد المؤمّن عليهم الذين حصلوا على رواتب تقاعدية من الضمان خلال العام الماضي 2018 بلغ (16064) متقاعداً منهم (10074) متقاعد مبكر وبنسبة (63%) من إجمالي المتقاعدين في ذلك العام، بالإضافة إلى (3956) متقاعد شيخوخة بنسبة 25% من إجمالي المتقاعدين لنفس العام، فيما بلغ عدد الذين خصصت لهم رواتب اعتلال ورواتب الوفاة الطبيعية والإصابية (2034) متقاعداً وبنسبة (12%) من متقاعدي عام 2018.

وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمؤمن عليه الحصول على راتب تقاعد المبكر بناءً على رغبته في حال كان مستوفياً لشروط استحقاق الراتب تقاعد المبكر، داعياً في الوقت ذاته المؤمّن عليهم الذين خرجوا من سوق العمل في القطاع الخاص بشكل مؤقت إلى الاستفادة من تأمين التعطّل عن العمل، وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلا في الحالات الاضطرارية حيث يوفر لهم هذا التأمين دخلاً مؤقتاً لفترة محدودة لحين حصولهم على فرصة عمل جديدة، مشيراً بأن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطّل عن العمل خلال العام الماضي 2018 بلغ (19900) مشتركاً من ضمنهم (129) مؤمّناً عليه غير أردني، أما بالنسبة للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال عام 2018 فقد بلغ عددهن (10169) مؤمّناً عليها منهنّ (190) مؤمّناً عليها غير أردنية.

وأوضح الصبيحي أن عدد المؤمّن عليهم الذين استفادوا من صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال عام 2018 بلغ (40747) مشتركاً، من بينهم (23110) مؤمّن عليه غير أردني.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المركز الاعلامي