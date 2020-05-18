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16 إصابة جديدة بكورونا: 7 مخالطين لسائق الخناصري.. وحالتين مجهولتي المصدر

منذ 32 دقيقة
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)

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عمان – الغد – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم.
وقال جابر، في الايجاز الصحفي اليوم الاثنين، إن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 7 لمخالطي سائق الخناصري، و4 لسائقي شاحنات أردنيين على حدود العمري، و3 للأردنيين قادمين من ماليزيا فجر أمس، و2 من مدينة إربد.
وأوضح مصدر إصابتي إربد “غير معروف” حتى الآن، مشيرا إلى أن فرق التقصي الوبائي تعمل حاليا على متابعة الحالتين لتحديد مصدر الإصابة، ومتابعة المخالطين للحالتين.
إلى ذلك، أعلن وزير الصحة عن تسجيل 5 حالات شفاء، ليصبح عدد الحالات قيد العلاج في المستشفيات 140 حالة.
وقال إنه تم اليوم إجراء حوالي 3500 فحص، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 144356 فحصا للكشف عن كورونا منذ بدء الجائحة.

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