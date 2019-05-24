16 إصابة جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في غزة

غزة- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الطواقم الطبية تعاملت مع 16 اصابة مختلفة بقنابل الغاز المباشرة والأعيرة المطاطية جراء اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في جمعة التراحم والتكافل ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي انه تم علاج جميع الاصابات في النقاط الطبية من بينها مسعفة متطوعة وصحفي خلال الجمعة الـ 59 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وكان مئات المواطنين قد توجهوا إلى المناطق الشرقية لقطاع غزة للمشاركة اليوم في فعاليات الجمعة الـ 59.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة الفاعلة في أنشطتها اليوم، تأكيدا على مضي الجماهير في مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها. –(بترا)