16 دولة تؤكد مشاركتها في البطولة العربية لرفع الأثقال

محمد عمّار

عمان – صعد اتحاد رفع الأثقال من تحضيراته لاستضافة البطولة العربية لرفع الأثقال للرجال والسيدات وللفئات العمرية كافة “شباب، ناشئين ورجال”، التي ستجرى خلال الفترة 14-16 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في صالة اتحاد المعوقين، بمشاركة 16 دولة عربية؛ حيث تأكد مشاركة منتخبات الكويت، الإمارات، السعودية، العراق، عُمان، البحرين، اليمن، سورية، لبنان، السودان، فلسطين، الجزائر، المغرب، ليبيا، جزر القمر، الى جانب المنتخب الوطني، ومن المتوقع مشاركة المنتخب القطري كونه يحتضن الاتحاد العربي.

وبحسب رئيس الاتحاد عزام الزعبي، فإن الاتحاد شارف على الانتهاء من التحضيرات كافة لاستضافة البطولة؛ حيث وقع الاتحاد اتفاقية مع شركة “المساعدون للأعمال الاستشارية والخدمات اللوجستية” لتنظيم منافسات البطولة، وتركيب الأجهزة الإلكترونية كافة الخاصة بالمنافسات، وعلى مستوى عال يضاهي مستويات البطولات العالمية الكبرى لرفع الأثقال؛ حيث وقع الاتفاقية عن الشركة المدير العام زياد عليمات.

معسكر خارجي

وبحسب أمين السر الاتحاد إسماعيل صبح، فإن الاتحاد خاطب جورجيا ومصر لإقامة معسكر تدريبي للمنتخبات خلال الفترة من 25 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي وحتى الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك بهدف التحضير الأقوى للمنافسة على ميداليات البطولة، وما يزال الاتحاد بصدد انتظار الردود، وفي حال إقامة المعسكر في مصر، فإن عدد المنتخب سيكون أكبر، نظرا لأسعار التذاكر الى مصر مقارنة بجورجيا.

وأضاف صبح: “ينتظر أن يشارك أكثر من 220 لاعبا ولاعبة في البطولة؛ حيث ستتيح المنافسات المشاركة للاعبين الشباب المشاركة في منافسات الناشئين والرجال وحسب الفئات العمرية للاعبين”.

وأضاف أنه لم يتم بعد حسم أمر المنتخب الذي سيشارك في المعسكر الخارجي، بانتظار توصيات المدير الفني البلغاري ايفانوف ومساعد المدرب عوض العابودي، فيما أشار الى أن الأسماء لن تخرج عن الفائزين في بطولة الأندية التي أقيمت مؤخرا في صالة الكرامة بمدينة الحسين للشباب، فيما يواصل المنتخب تدريباته اليومية في الصالة ذاتها وفي صالتي نادي حطين ونادي يرموك البقعة، وذلك للظهور بالمستوى المشرف، خصوصا وأن أرقام رباعي المنتخب قد شارفت على الأرقام الآسيوية، وستكون البطولة العربية بمثابة التحضير القوي للمحطات التأهيلية الى أولمبياد طوكيو 2020.