16 شركة أردنية صناعية تُشارك في معرض انوجا الدولي بألمانيا

عمان- الغد- قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان ان الغرفة تشارك في معرض انوجا لعام 2019 والذي يقام في مدينة كولون بألمانيا خلال الفترة 5-9 من الشهر الجاري وبمشاركة 16 شركة غذائية أردنية متخصصة بإنتاج الأغذية المعلبة والمشروبات ومنتجات الخبيز والحلويات الشرقية والأعشاب منتجات الطحينية والمكسرات وغيرها.

وأشار الجيطان في البيان الصحافي الذي أصدره اليوم، بان معرض انوجا يعتبر من المعارض الدولية المتخصصة في صناعة الأغذية بكافة أنواعها كاللحوم المجمدة والألبان ومنتجات الخبيز والمشروبات والأغذية العضوية، منوها الى ان عدد الشركات المشاركة في هذا المعرض لعام 2019 يقدر بحوالي 7590 شركة من 109 دولة من كافة انحاء العالم وبمساحة كلية مقدارها 280 الف متر مربع ويتوقع ان يكون عدد الزورار ما يقارب 165 الف زائر.

وبين الجيطان ان المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية تشكل نقلة نوعية للصناعة الغذائية الاردنية من الاغذية التقليدية الى الاغذية الوظيفية والاغذية النوعية واغذية النباتين وذلك من خلال احدث الطرق التقنية في عالم صناعة الاغذية غير التقليدية والتى تشكل محط انظار المستهلكين في معظم دول العالم.

وزاد ان الغرفة انتهجت ومنذ تولى مجلسها الجيد سياسية الترويج للمنتجات الصناعية الاردنية من عدة محاور واهمها البعثات التجارية للغرفة والمشاركة الفاعلة في المعارض المحلية والاقليمية والدولية بهدف فتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية اضافة لتعزيز الاسواق التصديرية الحالية وذلك بعد تعثر الاسواق التقليدية امام المنتجات الصناعية الاردنية.