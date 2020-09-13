16 شركة صناعية تحصل على دعم لمواجهة تبعات “كورونا”

طارق الدعجة

عمان- توقع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يوم الاربعاء المقبل اتفاقيات لدعم 16 شركات صناعية على شكل منح مالية غير مستردة لمواجهة تبعات تحديات فيروس كورونا المستجد وفق ما قال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي.

وبين الزعبي في تصريح لـ”الغد” أن المؤسسة أنهت الاجراءات الفنية والقانونية والمالية للتوقيع مع الشركات الصناعية، مؤكدا ان عملية اختيار الشركات كانت بعد تقييمها من قبل لجنة مختصة للتأكد من قدرتها على تلبية المعايير والمتطلبات التي وضعت كشرط للحصول على الدعم.

يشار إلى أن المؤسسة أطلقت قبل نحو شهرين برنامجين لدعم 50 شركة صناعية وتمويلها ضمن شروط واسس محددة غير ان اجمالي الطلبات التي حققت تلك المتطلبات لا تتجاوز 16 شركة رغم تلقي المؤسسة 148 طلبا للاستفادة من خدمات هذين البرنامجين.

وقال الزعبي إن المؤسسة ومن خلال فريق متخصص ستعمل على متابعة هذا الشركات لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت والمتمثلة في تصنيع اللوزام الطبية وزيادة الصادرات والاستفادة من التجارة الالكترونية وديموية استمرار العمل “عن بعد”.

ويتمثل البرنامج الأول في تقديم دعم مالي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بالقطاع وقادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة والمنتجات الغذائية المتخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لغايات التصدير.

وكانت المؤسسة تسهدف من خلال هذا البرنامج تقديم الدعم لـ10 شركات صناعية على شكل منح بسقف 40 ألف دينار لكل شركة، وبنسبة تمويل 70 % من إجمالي كلفة المشروع، لكن الشركات التي حققت متطلبات هذا البرنامج 5 شركات فقط رغم تلقي المؤسسة 56 طلبا للاستفادة من هذا البرنامج.

وبين الزعبي ان اجمالي الدعم المقدم لهذه الشركات يصل الى 200 ألف دينار يتوقع ان توفر حوالي 60 فرصة عمل وتحقق زيادة بالصادرات بقيمة مليون دينار.

وأوضح أن المؤسسة ستقوم بإعطاء الشركات الصناعية 80 % من قيمة الدعم على ان يتم الانتهاء من الخطط والبرامج لتحقيق الاهداف المتفق عليها في غضون 6 اشهر وبعدها يتم صرف باقي الدعم.

أما البرنامج الثاني الذي يتعلق بتقديم خدمتين إما مساعدة ودعم الشركات الصناعية المحلية بعملية الترويج والبيع الإلكتروني من خلال الأسواق الافتراضية والمتاجر الإلكترونية، أو أتمتة بعض أنشطة وعمليات الشركات لتمكينها من العمل “عن بعد” ، حيث سيكون لدى الشركات المحلية حرية اختيار خدمة واحدة من هاتين الخدمتين.

وكان يفترض ان يقدم البرنامج منحا مالية غير مستردة على أسس تنافسية تستهدف 40 شركة صناعية من مختلف محافظات المملكة، وتصل قيمة المنحة المالية لكل شركة سبعة آلاف دينار وبنسبة 70 %، غير ان الشركات التي حققت شروط الاستفادة من هذا البرنامج لا تتجاوز 10 شركة رغم تلقي المؤسسة 92 طلبا للاستفادة من خدمات هذا البرنامج.

وبين الزعبي ان المؤسسة ستقوم بإعطاء الشركات الدعم المالي ضمن هذا البرنامج بعد الانتهاء من تنفيذ الخطط والتأكد عملية التصدير من خلال المتاجر الالكترونية.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم خلال الاسبوعين المقبلين بتوقيع اتفاقيات لتقديم دعم مالي ومنح غير مستردة مع 10 شركات صناعية ضمن برنامج دعم مصاريف الشحن، بسقف يصل إلى 10 آلاف دينار لكل شركة، وبنسبة تمويل تصل إلى 70 % من مجموع كلف الشحن ضمن شروط ومعايير محددة

وأكد الزعبي ان البرنامج يهدف الى تحفيز وزيادة لدخول إلى الأسواق الجديدة غير التقليدية، والتي تشمل الدول الأفريقية كافّة باستثناء العربية منها، بالإضافة لروسيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وقيرغيزستان ووكازاخستان وسنغافورة وأذربيجان.