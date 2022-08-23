16 عاما من الفشل.. هل ينجح مجلس بلدية معان الحالي بتشغيل كراج الشاحنات؟

حسين كريشان – في وقت فشلت فيه جهود مجالس بلدية معان وعلى مدار 16 عاما، بتشغيل “الكراج الجديد”، وإنهاء مشكلة اصطفاف الشاحنات ومبيتها بين الأحياء السكنية، يتطلع مجلس البلدية الحالي، إلى إنهاء المشكلة بداية الشهر المقبل، بعد تأمين وسائط نقل تخدم الكراج الذي يبعد مسافة 10 كلم عن المدينة وأنها حجة السائقين بصعوبة الوصول إليه.

وما يزال “الكراج” المخصص لاصطفاف ومبيت الشاحنات في مدينة معان غير مستغل منذ إنجازه في العام 2006 بكلفة بلغت نحو 300 ألف دينار، في وقت تواصل آلاف الشاحنات وناقلات الفوسفور والكبريت، الاصطفاف والمبيت على الشوارع الرئيسة العامة ووسط أحياء سكنية.

ويعتبر سكان في معان، أن مبيت آلاف الشاحنات والصهاريج الناقلة لمواد الفسفوريك والكبريت الخطر، والقابل للاشتعال، بين التجمعات السكنية وعلى الطرقات العامة في مدينة معان، أزمة مستعصية على الحل.

وقالوا، إن استمرار اصطفاف هذه الشاحنات خارج المكان المخصص لها، يعكس عدم قدرة الجهات المعنية على حل المشكلة، وعدم قدرة مجالس البلديات المتعاقبة على إلزام سائقي وأصحاب الشاحنات، على المبيت بالكراج الذي تحول الى مكان مهجور.

وجدد سكان، مطالباتهم بإيجاد حل سريع لمشكلة دخول آلاف الشاحنات والصهاريج الى وسط المدينة، والتي تتخذ من شوارع وأحياء سكنية مكانا للاصطفاف والمبيت، مشكلة خطراً على حياتهم والممتلكات العامة، إضافة إلى تدمير البنية التحتية للشوارع، معتبرين أن شوارع وسط المدينة ضيقة، وغير مهيأة لدخول الشاحنات الكبيرة.

من جهتهم، برر سائقو وأصحاب شاحنات وصهاريج طلبوا عدم نشر أسمائهم، رفضهم ركن شاحناتهم في “الكراج الجديد” بأنه يبعد عن التجمعات السكنية مسافة 10 كلم، في ظل عدم توفر واسطة نقل لبعض السائقين، خاصة أثناء قدوم البعض منهم من مدينة العقبة في ساعات متأخرة من الليل، ما يدفعهم إلى ركن شاحناتهم أمام منازلهم.

ويؤكد مصدر رسمي في بلدية معان الكبرى، طلب عدم نشر اسمه، أنه ورغم إنشاء “كراج جديد” للشاحنات في معان منذ العام 2006، بكلفة نحو300 ألف دينار ويبعد 10 كلم عن التجمعات السكنية ويتسع لألفي شاحنة، لكن محاولات تشغيله من قبل مجالس البلدية المتعاقبة فشلت، بعد إحجام غالبية أصحاب الشاحنات عن ركن شاحناتهم فيه، بذريعة بعده عن المدينة وعدم توفر وسائط نقل تنقل السائقين اليه، فيما “الكراج القديم” سعته صغيرة ولا تكفي لاصطفاف أكثر من 150 شاحنة، كما أن موقعه أصبح في وسط المدينة بعد زحف العمران إليه، وهو ما دفع بسائقي الشاحنات لاحتلال المساحات المتاحة بين الأحياء السكنية والشوارع العامة، لتبييت أكثر من ألف و500 شاحنة فيها.

وأشار المصدر، أن دخول هذه الناقلات لوسط المدينة، مشكلة تدور في حلقة مفرغة، يحكمها الشد والجذب بين مجالس البلديات المتعاقبة وأصحاب وسائقي الشاحنات، دون الوصول إلى حل، ينهي معاناة الأهالي من خطر مبيتها بين منازلهم.

ويشير المواطن، نائل العقايلة إلى معاناة سكان المدينة جراء مبيت الشاحنات الكبيرة بين أحيائهم السكنية، إذ يقدم البعض من أصحابها على صيانتها والقيام بأعمال الميكانيك، ما يخلف آثارا ومكاره بيئية بين الأحياء السكنية، إضافة لأصواتها المزعجة، فضلا عن خطورتها على حياتهم وعلى الممتلكات العامة.

وطالب من الجهات المعنية إيجاد حلول ناجعة وسريعة وكفيلة بوقف دخول الشاحنات لوسط المدينة، خاصة وأن البعض من أصحاب الشاحنات والسائقين، لا يزالون مصرين على تجاوز القوانين والأنظمة في ظل غياب الرقابة والمتابعة لهذه الشاحنات، رغم وجود كراج جديد مخصص لهذه الغاية لكنه غير مستغل منذ إنجازه.

ويرى المواطن، عبدالله الفناطسة أن وجود الصهاريج والشاحنات المحملة بمواد الكبريت والفسفوريك، واصطفافها بين المنازل في الأحياء السكنية، يشكل خطرا حقيقيا، قائلا إن الأهالي طالبوا أكثر من مرة بتخصيص أماكن لهذه الناقلات بعيدا عن الأحياء، نظرا لخطورة تواجدها بين الأحياء.

إلى ذلك، يؤكد رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، أن البلدية بصدد إعادة تفعيل وتشغيل “الكراج الجديد”، الذي يبعد حوالي 10 كلم عن التجمعات السكنية لمبيت الشاحنات بداية الشهر المقبل، بعد أن وفرت مؤخرا واسطة نقل لنقل سائقي الشاحنات على مدار 24 ساعة، لیكون كراجا مخصصا لمبیت كافة الشاحنات فيه.

وأشار صلاح إلى أن البلدية قررت أيضا نقل وترحيل “الكراج القديم” الواقع على مدخل معان باتجاه العقبة والذي أصبح ضيقا ولا يتسع للعدد الكبير من الشاحنات إلى الكراج الجديد الذي تتوافر فیه المتطلبات الضروریة والأمنیة وكاميرات المراقبة والإنارة، لإنهاء ظاهرة مبیت الشاحنات وإزعاجاتها ومنع دخولها نهائيا إلى وسط المدينة، بالتنسيق مع الحاكمية الإدارية، والأجهزة المتخصصة، وذلك بإلزام السائقين بركن شاحناتهم في “الكراج الجديد”، وبعدها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحد من الحوادث.

واعتبر، أن اصطفاف ومبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنية ظاهرة تراكمية قديمة تعاني منها مدينة معان منذ عدة سنوات، مبينا أن الموقع الجديد سيكون موقعا متكاملا لمبيت الشاحنات والذي سيوفر فرص عمل لأبناء المدينة وبالتالي يقضى على كافة التشوهات البصرية التي تشتكي منها المدينة وتعاني منها البلدية، بعد إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة وتذليل كافة العقبات أمام هذا المشروع الذي يعد من المشروعات المهمة للحد من خطورة دخول الشاحنات، وتسببها بتدمير البنية التحتية للشوارع، وتشوه الواقع البيئي والجمالي والحضاري للمدينة.