16 عضوا يتنافسون في انتخابات نادي الحسين اليوم

عمان – الغد- يشهد مقر نادي المعلمين في إربد، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم، عملية انتخاب إدارة جديدة للنادي تقوده خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وحسمت التزكية رئاسة النادي، عندما ترشح فقط لمنصب الرئيس عامر ابو عبيد الذي سبق وأن قاد النادي خلال اللجان المؤقتة الأخيرة، بانتظار مباشرة عمله رئيسا منتخبا للنادي في الفترة المقبلة.

ويتنافس للفوز بالمقاعد الـ8 في مجلس الإدارة، 16 مرشحا سيخوضون الانتخابات وهم: غيث المعاني ومعتصم الكردي وكميل السكران وليث ابو عبيد ومحمد عبندة ومحمد التل وزيد بني هاني وأسعد القرم وهاني حتاملة وصهيب الخصاونة ورفعت هياجنة ومكرم مراشدة وفايز يوسف وأحمد الروسان وجهاد الشواهين وزياد الحلواني.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة المسددين للاشتراكات والذين يحق لهم التصويت 162 عضوا، ما يعني أن اكتمال عملية الانتخابات اليوم، يحتاج إلى 81 عضوا حاضرين للانتخابات اليوم.

وتبدأ عملية الانتخاب، بتلاوة التقريرين المالي والإداري، قبل أن تنطلق عملية التصويت لاختيار إدارة جديدة.

وكان عددا كبيرا من جماهير نادي الحسين إربد، دعا إلى ضرورة انتقاء إدارة جديدة متجانسة، بحثا عن التفرغ لخدمة النادي بعيدا عن المناوشات الجانبية التي غالبا من تشتت التفكير، وتدفع نحو معارك جانبية تنعكس سلبا على النادي وطموحاته.