16 فريقا في بطولة كأس الأردن لكرة الطاولة

بلال الغلاييني

عمان – تسحب عند الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء المقبل قرعة بطولة كأس الأردن لكرة الطاولة، والتي يقيمها اتحاد اللعبة في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

البطولة تشهد مشاركة 16 فريقا من اندية الدرجتين الأولى والثانية وهي (يرموك عمان والمفرق ومدينة الحسين للشباب ومؤتة والعقبة والطالبية والمهندسين وخرجا والأرثوذكسي ومعدي واقصى عمان ونشامى معان وشباب بشرى وموظفي بلدية إربد وبشرى وحمادة)، والتي سيتم توزيعها على مجموعتين حسب القرعة التي تشرف عليها اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد وبحضور ممثلي الأندية المشاركة.

وخصص اتحاد اللعبة جوائز مالية ستوزع على الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، في الوقت الذي ينتظر ان تحفل بالندية والإثارة نظرا لتطلعات الفرق في المنافسة على اللقب، خصوصا وأن فرق الدرجة الأولى خارجة للتو من منافسات دوري اندية الدرجة الأولى، والتي شهدت تتويج فريق يرموك عمان باللقب، وحصول فريق المفرق على المركز الثاني، ثم حصول فريق مدينة الحسين للشباب على المركز الثالث، وفريق مؤتة على المركز الرابع، في حين تمكن فريق الأرثوذكسي من الفوز بلقب دوري اندية الدرجة الثانية، وحصول فريق معدي على المركز الثاني، وتأهل الفريقين معا الى مصاف اندية الدرجة الأولى.

من ناحية أخرى عاد وفد المنتخب الوطني الى العاصمة عمان بعد مشاركته في البطولة العربية المفتوحة التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية وحملت اسم (كأس زايد)، والتي شهدت تأهل اللاعبان زيد ابو يمن وزياد عزيز الى دور الثمانية، فيما تأهل اللاعب خالد باسم الى دور الستة عشر.