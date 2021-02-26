16 مخالفة خرق لحظر التجول في إربد

احمد التميمي

اربد – ضبطت الدوريات الامنية في محافظة اربد، اليوم الجمعة، 16 مخالفة تتعلق بخرق الحظر الشامل، وفق محافظ اربد رضوان العتوم.

وتوزعت المخالفات في مدينة اربد وعددها 8 وغرب اربد وعددها 7 ولواء الرمثا وعددها 1.

وقال العتوم، إن هنالك التزاما كبيرا من المواطنين في محافظة إربد بالالتزام بتعليمات الحظر الشامل وعدم الخروج من المنازل في ظل الاوضاع الصحية السائدة وانتشار لفيروس كورونا.

وأكد العتوم أن حالات خرق الحظر في المحافظة تعتبر فردية ونسبتها متدنية مقارنة مع عدد سكان المحافظة والذي يتجاوز مليوني ونصف نسمة.

وأضاف أن هناك دوريات أمنية تجوب شوارع المحافظة بأوقات مختلفة للتأكد من التزام المواطنين بالحظر الشامل وكل مخالف يتم اتخاذ الأجراء القانوني بحقه.

ودعا العتوم المواطنين الى ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات للحفاظ على صحتهم .

واشار الى ان الجهات الرقابية المختلفة تتفذ جولات مستمرة على المنشات التجارية للتاكد من التزامها بالاشتراطات الصحية واي منشاه مخالفة سيتم اتخاذ الاجراء القاتوني ومخالفتها واغلاقها حسب امر الدفاع.