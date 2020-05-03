16 مخالفة لمحال تجارية وإغلاق محل للأراجيل في إربد

إربد– حررت كوادر الرقابة في مديرية الصناعة والتجارة والتموين لمحافظة إربد، اليوم الأحد، 16 مخالفة لمحال تجارية، فيما أغلقت محلاً لبيع الأراجيل في بلدة سموع بلواء الكورة لمخالفته أمر الدفاع.

وقال مدير المديرية، عبد الحليم الجمرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن 11 مخالفة محررة لعدم إعلان قوائم الأسعار وفقا للأنظمة المتبعة،و5 مخالفات لتجاوز السقوف السعرية المحددة للخضار والدجاج.

وأكد الجمرة أن جميع المواد الغذائية، خاصة من الخضار والفواكه متوافرة بكميات كافية ويجري متابعة عمليات بيعها وفقا للسقوف السعرية يوميا، مشيرا إلى أن إجمالي كميات الخضار والفواكه الواردة إلى السوق المركزي اليوم بلغت 1165 طناً.

–(بترا)