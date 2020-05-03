إربدمحافظات

16 مخالفة لمحال تجارية وإغلاق محل للأراجيل في إربد

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إربد– حررت كوادر الرقابة في مديرية الصناعة والتجارة والتموين لمحافظة إربد، اليوم الأحد، 16 مخالفة لمحال تجارية، فيما أغلقت محلاً لبيع الأراجيل في بلدة سموع بلواء الكورة لمخالفته أمر الدفاع.
وقال مدير المديرية، عبد الحليم الجمرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن 11 مخالفة محررة لعدم إعلان قوائم الأسعار وفقا للأنظمة المتبعة،و5 مخالفات لتجاوز السقوف السعرية المحددة للخضار والدجاج.
وأكد الجمرة أن جميع المواد الغذائية، خاصة من الخضار والفواكه متوافرة بكميات كافية ويجري متابعة عمليات بيعها وفقا للسقوف السعرية يوميا، مشيرا إلى أن إجمالي كميات الخضار والفواكه الواردة إلى السوق المركزي اليوم بلغت 1165 طناً.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

حملات رقابية مكثفة على الأسواق في جرش

منذ 8 دقائق

لأول مرة منذ 6 سنوات.. حاويات العقبة: إخراج 967 شاحنة يوميا

منذ 16 دقيقة

إغلاق مشغل للألبان بالشمع الأحمر في عجلون

منذ ساعتين
إغلاق محلات بعمان

المفرق: إغلاق 5 محلات تجارية ومخالفة 15

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock