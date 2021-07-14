16 مليار دينار قيمة الأسهم السوقية في بورصة عمان

عمان – الغد- ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان لتبلغ 9ر15 مليار دينار للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 9ر12 مليار دينار سجلت في العام الماضي.

وأظهرت إحصائيات البورصة أن حجم التداول بلغ 1ر1 مليار دينار، مرتفعا عن ما سجلته أحجام التداول في النصف الأول من العام الماضي، والبالغة 6ر415 مليون دينار، كما ارتفع المعدل اليومي لحجم التداول إلى 6 ملايين دينار مقارنة مع 3 ملايين لفترة المقارنة نفسها.

وبلغ عدد الأسهم التي جرى تداولها خلال النصف الأول من العام الحالي 906 ملايين سهم نفذت من خلال 427 ألف عقد، مقارنة مع 403 ملايين سهم للفترة نفسها من العام الماضي نفذت بـ 162 ألف عقد.

وعلى مستوى المؤشر العام للبورصة، ارتفع المؤشر إلى حدود النقطة 2100 لنهاية حزيران مقارنة مع النقطة 1603 للفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يخص نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية، بلغت حتى النصف الأول من العام الحالي 9ر48 بالمئة مقارنة مع 51 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع شراء غير الأردنيين إلى ما قيمته 8ر164 مليون دينار مقارنة مع حوالي 49 مليون دينار، كما ارتفع بيع غير الأردنيين إلى 6ر184 مليون دينار مقابل 8ر99 مليون دينار لفترة المقارنة نفسها، ليصل بذلك صافي استثمار غير الأردنيين إلى 8ر19 مليون دينار بالسالب مقارنة مع 5ر67 مليون دينار بالسالب للفترة نفسها من العام الماضي.