16 وفاة و1623 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سُجلت في الأردن، الاثنين، 16 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 1623 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 299831، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 3919، بعد وفاة 16 مصابا.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الاثنين، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 91 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 646 حالة.

وتوزّعت الإصابات والشفاء والفحوصات، كما يلي:

– (537) في محافظة العاصمة عمّان.

– (463) في محافظة إربد، منها (46) في الرمثا.

– (139) في محافظة الزرقاء.

– (115) في محافظة البلقاء.

– (100) في محافظة المفرق.

– (64) في محافظة جرش.

– (41) في محافظة مأدبا.

– (37) في محافظة عجلون.

– (35) في محافظة العقبة.

– (34) في محافظة معان، منها (8) في البترا.

– (29) في محافظة الطفيلة.

– (29) في محافظة الكرك.