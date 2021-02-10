16 وفاة و1855 إصابة جديدة بكورونا بالأردن

عمان – الغد – سُجِّل الأردن اليوم الأربعاء 16 وفاة و1855 حالة إصابة بفيروس كورونا ، توزّعت كما يلي:

– (1242) في محافظة العاصمة عمّان.

– (168) في محافظة إربد، منها (31) في الرمثا.

– (151) في محافظة البلقاء.

– (72) في محافظة الزرقاء.

– (56) في محافظة الكرك.

– (39) في محافظة المفرق.

– (28) في محافظة العقبة.

– (24) في محافظة معان، منها (5) في البترا.

– (23) في محافظة جرش.

– (21) في محافظة الطفيلة.

– (16) في محافظة عجلون.

– (15) في محافظة مأدبا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (340,177) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (12560) حالة.

– سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4411) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (98) حالة، فيما غادرت (54) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (549) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (439) بنسبة إشغال (11%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (135) بنسبة إشغال (15%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (53) بنسبة إشغال (6%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1058) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (323,206) حالات.

– تمّ إجراء (29,541) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,107,189) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.28%).