16 وفاة و5757 إصابة بكورونا بين المعلمين والطلبة والمستخدمين

احمد التميمي

اربد – بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا من المعلمين والإداريين في المدارس ومركز الوزارة منذ بدء الجائحة ولغاية الآن (16) وفاة، ، وفق الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الغفور القرعان.

وقال أن عدد الطلبة والمعلمين والإداريين والمستخدمين في قطاع التربية والتعليم المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة ولغاية الآن ( 5757) إصابة.

وأكد القرعان لـ “الغد” أن الوزارة تراقب الوضع الوبائي المتعلق بكورونا لاتخاذ القرار المناسب بالعودة إلى المدارس أو الاستمرار بتعليق الدوام في الفصل الدراسي المقبل.

وأشار إلى انه الفصل الدراسي الثاني يبدأ في 7 / 2/ 2021 وهناك فترة 45 يوم وهذه المدة كافية لرصد المنحى الوبائي للإصابات في المملكة.

وأكد القرعان أن هناك العديد من المدارس في المملكة لا تزال تسجل إصابات بكورونا بين كوادرها التعليمية والإدارية والمستخدمين بالرغم من تقليص الدوام بنسبة 20%.

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