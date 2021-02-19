16 وفاة و867 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت (867) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (390) في محافظة العاصمة عمّان.

– (156) في محافظة إربد، منها (2) في الرمثا.

– (136) في محافظة الزرقاء.

– (104) في محافظة البلقاء.

– (41) في محافظة الكرك.

– (10) في محافظة جرش.

– (9) في محافظة العقبة.

– (6) في محافظة مأدبا.

– (5) في محافظة عجلون.

– (5) في محافظة الطفيلة.

– (5) في محافظة المفرق.

– (0) في محافظة معان.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (357,611) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (12421) حالة.

– سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4528) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (130) حالة، فيما غادرت (52) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (863) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (691) بنسبة إشغال (17%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (170) بنسبة إشغال (19%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (66) بنسبة إشغال (7%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (865) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (332,892) حالة.

– تمّ إجراء (12,421) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,328,210) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (8.3%).