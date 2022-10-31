16.29 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 16.29 بالمئة، ليصل إلى 142.12 مقابل 122.21 لنفس الفترة من العام الماضي.

وبين التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 16.79 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 31.66 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 7.48 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.

وأشار إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر أيلول من العام الحالي، ليصل إلى 143.56 مقابل 126.11 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 13.85 بالمئة.

وأوضح التقرير أن من أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، هي الصناعات التحويلية بنسبة 12.77 والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 51.94 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 13.16 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.