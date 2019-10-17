16.3 مليون يورو منحة لتنفيذ مشاريع مائية في ديرعلا والكرامة

عمان – وقع امين عام وزارة المياه والري علي صبح، ومديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي فلافيا بالانزا، اتفاقية منحة بقيمة 16.3 مليون يورو في مقر بعثة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة.

وقال صبح، في بيان أمس، ان المنحة تهدف لدعم وتنفيذ مشروعات لتعزيز وتحسين التزويد المائي، وتحسين خدمات الصرف الصحي في مناطق محافظة البلقاء، وتشمل مناطق دير علا والكرامة.

وبين ان مشروع المياه والصرف الصحي، يتضمن تنفيذ شبكات مياه رئيسة وفرعية وخدمة مناطق جديدة بخدمات المياه، وتنفيذ خطوط ناقلة وربط عدد من المناطق على شبكات الصرف الصحي.

وأشار الى ان هذه المشاريع تشمل تنفيذ وانشاء شبكة مركزية لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، بما يحافظ على المياه الجوفية والاستفادة من المياه المعالجة في مختلف الاستخدامات لتوفير نفس الكميات من المياه الصالحة للشرب. واوضح صبح انه سيتمخض عن المشروع تحسين تزويد ورفع كفاءة ايصال المياه المعالجة للمزارعين في مناطق وادي الاردن وفق احدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا ومراقبة نوعية المياه الخارجة من محطات الصرف الصحي وبالتالي توفير كميات مياه اضافية للزراعة المقيدة وتوفير نفس الكميات لغايات الاستخدام المنزلي والاستخدامات الاخرى بما يعزز من توفير مصادر مائية اضافية متجددة . من ناحيتها، قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى الأردن ماريا هاجيثيودوسيو ان هذا المشروع الحيوي سيلعب دورا مهما في تطوير وتحديث وتعزيز امدادات المياه في الاردن.

بدورها، قالت مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بلانزا إن هذا المشروع سيسهم في تحسين ورفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة. -(بترا)