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خلال الأسبوع الماضي.. إغلاق 16 منشأة ومخالفة 35 شخصا بالزرقاء

منذ ساعة واحدة
عملة اردنية متنوعة

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الزرقاء – أغلقت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء بالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظة 16منشأة ، بسبب عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 .
وبين مدير المديرية عماد البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان تلك الإغلاقات جاءت أثناء جولات كوادر المديرية الرقابية والتفتيشية خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى ان كوادر المديرية قامت بمخالفة 35 شخصاً لم يتقيدوا بالتعليمات الصحية الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 والخاصة بارتداء الكمامة والقفازات لدى دخول المنشآت التجارية .
ودعا البزور أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية الخاصة بالتباعد بينهم أثناء التسوق والحرص على ارتداء الكمامات والقفازات، مشيرا الى ان كل من يخالف هذه التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية .

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