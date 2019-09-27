16.4 مليار دولار فائض الصين التجاري

بكين- أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي أن الفائض التجاري للصين خلال شهر أب الماضي تجاوز 1ر115 مليار يوان (حوالي 4ر16 مليار دولار).

وذكرت المصلحة في أحدث بيانات أصدرتها أمس أن حجم تجارة البلاد من السلع بلغ 67ر2 تريليون يوان (380 مليار دولار) الشهر الماضي، بواقع 48ر1 تريليون يوان (211 مليار دولار) للصادرات و18ر1 تريليون يوان (169 مليار دولار) للواردات.

وأضافت أن صادرات تجارة الخدمات بلغت 3ر134 مليار يوان (13ر19 مليار دولار) في حين بلغت واردات الخدمات 8ر319 مليار يوان (5ر45 مليار دولار)، وهو ما يمثل عجزا قدره 5ر185 مليار يوان (37ر26 مليار دولار). -(بترا)