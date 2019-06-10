160 ألف طالب وطالبة يقدمون أولى امتحانات التوجيهي غداً

عمان- الغد- يتجه نحو 160 ألف طالب وطالبة من جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، يوم غد الثلاثاء لتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) 2019.

ويتوزع المشتركون في الامتحان، الذي ينتهي في الأول من شهر تموز المقبل، بواقع 99927 طالب نظامي و59282 مشترك من طلبة الدراسة الخاصة.

وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، حيث يضاف عشرة دقائق للوقت المخصص للامتحان لكل جلسة ومبحث.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، إن الوزارة انهت جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لعقد الامتحان، مؤكدا حرص الوزارة على توفير البيئة الامتحانية الملائمة التي تضمن تقدم الطلبة للامتحان بكل يسر وسهولة.

وجدد الدكتور المعاني الثقة بقدرة كوادر الوزارة في المركز والميدان على إدارة مجريات الامتحان من خلال ما اكتسبته من خبرات متراكمة في هذا المجال، مشيرا في هذا الإطار إلى الدور الكبير والهام للأجهزة الوطنية المساندة للوزارة في عقد الامتحان بأعلى المستويات.

وقال إن الوزارة اتاحت لجميع الطلبة المتقدمين في الامتحان العام، فرصة التقدم للامتحان التكميلي الذي سيعقد بعد اعلان النتائج، لغايات استكمال متطلبات النجاح أو رفع المعدل، مؤكدا أن كل طالب يرغب بالتقدم للدورة التكميلية لن يحتاج إلى التسجيل او دفع اي رسوم إضافية.

وبين وزير التربية والتعليم، أن نتائج الامتحان لهذا العام ستعلن في الخامس والعشرين من شهر تموز المقبل.

وقال الدكتور المعاني إن الوزارة حرصت على إبراز جميع التعليمات والإرشادات المتعلقة بالامتحان في أماكن ظاهرة في المدارس التي سيعقد فيها الامتحان، وبما يضمن إطلاع الطلبة عليها والالتزام بها .

كما حرصت الوزارة بحسب الوزير المعاني على إيلاء الطلبة من ذوي الإعاقة، المتقدمين لامتحان التوجيهي اهتماماً خاصاً من خلال توفير متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لهم من تجهيزات ومستلزمات وكوادر مؤهلة تتناسب وطبيعة إعاقاتهم، فيما حرصت ايضا على تجهيز مراكز التصحيح ورفدها بالمتطلبات اللازمة، وتوفير البيئة المناسبة للزملاء المصححين، التي تضمن سير عملية التصحيح بشكل مناسب.

ويعقد امتحان الثانوية العامة في 1469 قاعة مركزية موزعة على 513 مدرسة في المملكة، فيما هيأت الوزارة 42 قاعة احتياط بواقع قاعة واحدة في كل مديرية لأي حالة طارئة.

وكانت وزارة التربية والتعليم استحدثت غرفتي عمليات إحداها في مركز الوزارة وأخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لعام 2019.

واناطت الوزارة بهذه الغرف متابعة مجريات سير الامتحان واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من قاعات الامتحانات والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي، إضافة إلى إعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت بشأنها.

كما اتاحت الوزارة امكانية التواصل مع غرف العمليات على ارقام الهواتف التالية:

خلوي: 0795080510، 0796757671، 0778868681، 0777222151

أرضي: 065699916، فاكس 065666492.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم وجهت عدداً من الرسائل والإرشادات لطلبة الثانوية العامة ، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم، تضمنت :

– الحضور إلى قاعة الامتحان قبل بدء الامتحان بوقت كاف .

– اصطحاب بطاقة الجلوس والهوية الشخصية أو جواز السفر يومياُ الى قاعة الامتحان.

-عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية ،الساعات الإلكترونية ، والأقلام بأنواعها إلى قاعة الامتحان) .-

التأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان.

-معرفة الطلبة مكان قاعة الامتحان والوقت اللازم للوصول إليها قبل يوم من بدايته ، وتجنبهم التأخر عن الامتحان ، والحرمان من دخول القاعة .

-التأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة ، والوقت المحدد لكل امتحان .

-الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان .