160 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى المبارك

أدّى نحو 160 ألف مصل صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان هذا العام في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها: إن “نحو 160 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك برحاب المسجد الأقصى”.

وتمت الصلاة على وقع حالة من التوتر بعد اشتباكات وقعت قبل ساعات في ساحات المسجد بين مصلين والشرطة الإسرائيلية.

وأدت المواجهات التي دارت خلال اقتحام الشرطة لباحات المسجد الذي دام ساعتين اليوم، إلى إصابة 42 فلسطينيا.

وانتشرت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية في أنحاء مدينة القدس الشرقية منذ ساعات الصباح وبخاصة في البلدة القديمة من المدينة ومحيطها.

ودان الشيخ محمد حسين، مفتي فلسطين، في خطبة الجمعة، تقييد وصول المصلين إلى المسجد والاقتحامات الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك.