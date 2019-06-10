1603 أعطال كهرباء خلال عيد الفطر

عمان-الغد– قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م.فاروق الحياري أمس إن “مجموع الأعطال على النظام الكهربائي في المملكة خلال عطلة العيد وحتى مساء أمس بلغ 1603 أعطال لدى جميع شركات توزيع الكهرباء تم معالجتها بنسبة انجاز بلغت 100 %”.

جاء ذلك في تصريح صحفي للحياري خلال جولة تفقدية أمس لمؤسسات قطاعي الكهرباء والمشتقات النفطية شارك فيها كوادر الهيئة.

وفيما يتعلق بتوزيع الأعطال قال إن 1112 عطلا وقعت على شبكة شركة الكهرباء الأردنية(وسط) و410 أعطال لدى شركة كهرباء محافظة إربد(شمال) فيما بلغت الأعطال على شبكة شركة توزيع الكهرباء(جنوب) 81 عطلا.

وأضاف أن “شركات توزيع الكهرباء تعاملت خلال عطلة العيد مع 16775 مكالمة وردت إلى مراكز الاتصال التابعة لكل شركة بواقع 10124 مكالمة لدى شركة الكهرباء الأردنية و4408 مكالمات لدى شركة كهرباء محافظة إربد و2243 مكالمة وردت من المشتركين لمركز اتصال شركة توزيع الكهرباء”.

وعن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي قال الحياري إن “أعلى حمل خلال فترة العطلة بلغ 2710 ميغاواط تم تسجيله يوم الرابع من حزيران(يونيو)”.

وقال إن “الهيئة رفعت خلال فترة عطلة العيد جاهزية مركز المراقبة والطوارئ الخاص بها لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع الجهات المعنية على مدار الساعة سواء في حالات الطوارئ أو في ظروف العمل الاعتيادية”.

وأكد الحياري أن لدى الهيئة حاليا القدرة على مراقبة النظام الكهربائي من خلال شاشة المراقبة المربوطة مع مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية، وشاشات المراقبة مع شبكات الضغط المتوسط التابعة لشركات توزيع الكهرباء لتزويد الهيئة بالمعلومة بشكل فوري وعلى مدار الساعة ومتابعة عمل مراكز خدمة الجمهور والاتصال لدى شركات الكهرباء.

وقال “الهيئة تواصل على مدار الساعة تفقد جاهزية قطاع المشتقات النفطية ونفذت خلال العطلة جولات ميدانية شملت مختلف محافظات المملكة للتأكد من توافر مادة الكاز والسولار والبنزين لدى محطات المحروقات وضمان استمرارية تزودها بالمشتقات النفطية من قبل شركات تسويق المشتقات النفطية”.

وفيما يتعلق بأسطوانات الغاز التي تم استهلاكها خلال العطلة قال الحياري إن “مراكز التعبئة العائدة لشركة مصفاة البترول الأردنية في عمان والزرقاء وإربد قد قامت بتلبية طلبات أصحاب مستودعات الغاز ووكالات توزيع الغاز من هذه الأسطوانات وبالتنسيق مع نقابة المحروقات التي تعمل على تنظيم الدور في مراكز التعبئة كما قامت بتلبية طلبات شركات توزيع الغاز المركزي أيضا”.

وأكدّ الحياري ضرورة الإبقاء على الجاهزية العالية لدى شركات الكهرباء وشركات تسويق المشتقات النفطية وشركة مصفاة البترول الأردنية ومحطات المحروقات ومستودعات ووكالات الغاز للتأكد من توفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية والمحافظة على أمن التزود بالطاقة ومواجهة أي انقطاعات على شبكة الكهرباء.

وأهاب الحياري بالمواطنين إبلاغ الهيئة عن أي نقص في المحروقات في أي مكان في المملكة وعن حالات انقطاع التيار الكهربائي وحالات العبث والاعتداءات التي تلحق الأذى بشبكة الكهرباء والتي تتسبب بانقطاعات جماعية.