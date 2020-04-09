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166 إصابة جديدة بكورونا في قطر

منذ 45 دقيقة
علم قطر

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الدوحة – أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الخميس، عن تسجيل 166 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، وتسجيل 28 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 206 حالات، وليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 2376 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة القطرية في بيان لها، أن بعض الحالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة، وتم ادخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
ولفتت الوزارة إلى أنه بتسجيل 28 حالة شفاء، يصل إجمالي عدد المتماثلين للشفاء من كورونا في قطر إلى 206 حالات.(بترا)

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