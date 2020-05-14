167 ألف أسرة تستفيد من دعم عمال المياومة بقيمة 21 مليون دينار

عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الخميس، إن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم العاملين بالمياومة بلغ حتى اليوم 166 ألف و908 أسر.

وأوضح خلال إيجاز صحفي من مركز الأمن وإدارة الأزمات: “بلغت قيمة المبالغ الموزّعة على الأسر، 20 مليون و944 ألف دينار، وسيستمرّ صندوق المعونة الوطنيّة بالوصول إلى المستفيدين البالغ عددهم أكثر من 200 ألف أسرة”.

من جهة أخرى، قال العضايلة: “بمناسبة حلول الذكرى الـ74 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية التي تصادف يوم الاثنين الموافق للـ 25 من شهر أيار/مايو، تم إطلاق حملة وطنيّة بعنوان ‘علَمُنا عالٍ‘ تسعى إلى استثمار الحالة الوطنيّة الراهنة من أجل تعزيز قيم العلم الأردني باعتباره أحد الرموز الوطنية التي يتوحد الأردنيون حولها”.

“هذه الحملة التي تقوم عليها وزارة الثقافة، تأتي ضمن احتفالات المملكة بهذه المناسبة الوطنيّة الغالية، التي يتعذّر أن نحتفي بها هذا العام كما في الأعوام السابقة، نظراً لمنع التجمّعات، وإجراءات الوقاية والحماية الصحيّة للمواطنين”، وفق العضايلة.

ودعا العضايلة إلى “المبادرة بالمشاركة في هذه الحملة، وأن يعبّروا عن احتفالهم بعيد الاستقلال من خلال رفع العلم الأردني على البيوت، وفي مختلف الأماكن المناسبة”.

“سنعلن خلال الأيّام المقبلة عن مزيد من الفعاليّات، احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة، وبما يتوافق مع إجراءات السلامة والوقاية”، وفق العضايلة.