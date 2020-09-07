17 أسيرًا فلسطينيا في سجون الاحتلال مصابون بكورونا

رام الله- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الاثنين، إن عدد الأسرى الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي ارتفع إلى 17 أسيرًا.

وأضافت ان هذا الارتفاع جاء عقب الإعلان عن إصابة الأسيرين القابعين في سجون الاحتلال حسن محمد شحادة من مدينة بيت لحم، وسليم محمد إدريس من مدينة الخليل، بفيروس كورونا.-(بترا)