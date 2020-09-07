Uncategorized

17 أسيرًا فلسطينيا في سجون الاحتلال مصابون بكورونا

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

رام الله- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الاثنين، إن عدد الأسرى الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي ارتفع إلى 17 أسيرًا.
وأضافت ان هذا الارتفاع جاء عقب الإعلان عن إصابة الأسيرين القابعين في سجون الاحتلال حسن محمد شحادة من مدينة بيت لحم، وسليم محمد إدريس من مدينة الخليل، بفيروس كورونا.-(بترا)

مقالات ذات صلة

لو كانت ذكريات الماضي السلبية متاحة باستمرار لأي شخص، لشكل ذلك خطرا على حياته.

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

منذ يومين
البرغر والمشروبات الغازية تسبب الشيخوخة المبكرة

الدراسة المخيفة: تأثير”بلا عودة” للبرغر والمشروبات الغازية

منذ 5 أيام

إصابة شاب بفيروس كورونا في الرصيفة

منذ 7 أيام
وجبات افطار عالمية

من سويسرا إلى تركيا.. إليكم وجبات الفطور التي يتناولها الناس من حول العالم

منذ أسبوع واحد
انتخابات 2020
64 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock