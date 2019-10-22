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17 إصابة بتصادم قلاب بحافلة على طريق البحر الميت

منذ يومين
حادث أرشيفي على طريق البحر الميت

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عمان- الغد- أصيب 17 شخصاً، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم وقع ما بين قلاب وحافلة على طريق البحر الميت في منطقة الزارة بمحافظة الكرك.

وبحسب بيان صادر عن الدفاع المدني، فإنّ “كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين قلاب وحافلة في منطقة الزارة، نتج عن الحادث إصابة ١٧ شخصاً بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم”.

وأضاف البيان أنّ “فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي وحالتهم العامة متوسطة”.

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