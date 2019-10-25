17 إصابة بينهم مسعف إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة في غزة

غزة – اصيب 17 مواطنا فلسطينيا من بينهم مسعف جراء اعتداء جيش الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الطواقم الطبية تعاملت مع 16 اصابة بجراح مختلفة منها 6 بالرصاص الحي خلال الجمعة الـ 80 لمسيرات العودة، مشيرة الى اصابة مسعف متطوع في الهلال الاحمر الفلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط في القدم خلال عمله الانساني شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.(بترا)