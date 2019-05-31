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17 جريحاً جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في غزة

منذ ساعتين
17 جريحاً جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة شرق قطاع غزة -من المصدر

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غزة- أصيب 17 فلسطينيا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه مئات المواطنين الذين تظاهروا اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة يوم القدس العالمي ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.
وأشارت وزارة الصحة إلى إصابة المسعف في الدفاع المدني محمد ابو زبيدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدم شرق رفح جنوب القطاع.- (بترا)

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