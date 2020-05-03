آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

17 رياضيا أردنيا في الخارج سجلوا لطلب العودة إلى المملكة

منذ 55 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – سجل 17 رياضيا أردنيا، في مختلف الألعاب، لطلب المساعدة في العودة إلى المملكة، بعد أن وجدوا صعوبة في ذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسجل الرياضيون الأردنيون أسماءهم، للاستفادة من مبادرة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، الذي سبق وأن أعلنها قبل أيام في تغريدة على صفحته، لمساعدة الرياضيين العالقين في الخارج.
وأرسل الرياضيون أسماءهم وجميع البيانات، لعضو اتحاد كرة القدم ستيفاني النبر بناء على طلب سموه، بحيث قامت النبر بتحويل هذه البيانات إلى مكتب سمو الأمير لاتخاذ الإجراءات.
وحيا نجوم الرياضة الأردنية مبادرة سمو الأمير علي، حيث أكدوا في منشورات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اعتزازهم بسموه الذي يحرص على متابعتهم في جميع الأحوال والظروف. -(بترا)

مقالات ذات صلة

الحموري: تأجيل النظر بقطاع المسابح والأندية الرياضية

منذ 32 دقيقة

حكام الكرة يرفعون وتيرة تحضيراتهم تحسبا لعودة المنافسات

منذ ساعة واحدة

مجموعة “ام جي ام” للمنتجعات الفندقية تقترح استكمال “NBA”

منذ 3 ساعات

أركان الكرة الأردنية يتوقون للمستطيل الأخضر ويتطلعون لموافقة “الصحة” قريبا

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock