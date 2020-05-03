17 رياضيا أردنيا في الخارج سجلوا لطلب العودة إلى المملكة

عمان – سجل 17 رياضيا أردنيا، في مختلف الألعاب، لطلب المساعدة في العودة إلى المملكة، بعد أن وجدوا صعوبة في ذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجل الرياضيون الأردنيون أسماءهم، للاستفادة من مبادرة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، الذي سبق وأن أعلنها قبل أيام في تغريدة على صفحته، لمساعدة الرياضيين العالقين في الخارج.

وأرسل الرياضيون أسماءهم وجميع البيانات، لعضو اتحاد كرة القدم ستيفاني النبر بناء على طلب سموه، بحيث قامت النبر بتحويل هذه البيانات إلى مكتب سمو الأمير لاتخاذ الإجراءات.

وحيا نجوم الرياضة الأردنية مبادرة سمو الأمير علي، حيث أكدوا في منشورات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اعتزازهم بسموه الذي يحرص على متابعتهم في جميع الأحوال والظروف. -(بترا)