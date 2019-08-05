17 قتيلا بانفجار عدد من السيارات في القاهرة

القاهرة- أعلنت السلطات المصرية ليل الأحد-الإثنين سقوط 17 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً في القاهرة في حادث تصادم بين عدد من السيارات نتج عنه انفجار.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنّ حصيلة الحادث هي “17 وفاة و32 مصاباً في حادث معهد الأورام (وسط القاهرة)”.

من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان إنّه “حال سير إحدى السيارات الملّاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدّى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام”.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل وعدداً من السيارات الخاصة المتلفة نتيجة الانفجار.

وأمر النائب العام المصري فريقاً من النيابة بالتوجه لموقع الحادث لجلاء أسبابه.(أ ف ب)