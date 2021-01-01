17 وفاة و1271 إصابة جديدة بكورونا أول أيام العام الجديد

عمان- الغد- سُجِّلت (1271) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (507) في محافظة إربد، منها (42) في الرمثا.

– (441) في محافظة العاصمة عمّان.

– (62) في محافظة الزرقاء.

– (58) في محافظة المفرق.

– (43) في محافظة البلقاء.

– (37) في محافظة الكرك.

– (36) في محافظة جرش.

– (32) في محافظة الطفيلة.

– (17) في محافظة العقبة.

– (16) في محافظة مأدبا.

– (16) في محافظة عجلون.

– (6) في محافظة معان، منها (1) في االبترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (295,765) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20,080) حالة.

– سُجّلت (17) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3851) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (85) حالة، فيما غادرت (103) حالات.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (688) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (596) بنسبة إشغال (14%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (228) بنسبة إشغال (24%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (107) بنسبة إشغال (11%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1283) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (271,834) حالة.

– تمّ إجراء (21,313) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,196,868) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.96%).