17 وفاة و883 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الثلاثاء، 17 وفاة و(883) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (408) في محافظة العاصمة عمّان.

– (188) في محافظة إربد، منها (47) في الرمثا.

– (62) في محافظة الزرقاء.

– (49) في محافظة جرش.

– (47) في محافظة المفرق.

– (45) في محافظة البلقاء.

– (25) في محافظة عجلون.

– (19) في محافظة مأدبا.

– (15) في محافظة الكرك.

– (14) في محافظة الطفيلة.

– (11) في محافظة العقبة.

– (0) في محافظة معان.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (316,427) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10,364) حالة.

– سُجّلت (17) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4170) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (69) حالة، فيما غادرت (57) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (440) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (372) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (154) بنسبة إشغال (16%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (84) بنسبة إشغال (9%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1553) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (301,893) حالة.

– تمّ إجراء (21,930) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,616,235) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.03%).