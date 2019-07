170 مليون دولار لتمديد عقد سيمونز مع سفنتي سيكسرز

لوس انجليس – أشارت تقارير صحفية أميركية الى أن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز توصل الى اتفاق مع لاعبه الأسترالي بن سيمونز لتمديد العقد الذي يربطه بنادي كرة السلة الأميركي لخمسة أعوام مقابل 170 مليون دولار، ضمن الحد الاقصى للأجور المسموح به.

Ben Simmons re-ups his contract with the 76ers for 5 years 170 Million. pic.twitter.com/8R7uMGxckX — Hardwood Culture (@HardwoodCulture) July 15, 2019

ونقلت شبكة “اي أس بي أن” الأميركية عن وكيل اللاعب ريتش بول تأكيده التوصل الى اتفاق من الآن، على رغم أن لدى الطرفين مهلة حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) لتمديد العقد.

وستصبح الشروط الجديدة للعقد نافذة بدءا من موسم 2020-2021، بنهاية العام الأخير من العقد الحالي لسيمونز (22 عاما) مع فيلادلفيا.

Some familiar faces dropped in to support the squad at Summer League 😀#HereTheyCome x #NBASummer pic.twitter.com/TydXBwRXjs — Philadelphia 76ers (@sixers) July 15, 2019

وتأتي أنباء تمديد العقد بعد تصريحات من بول للشبكة الأميركية، أبدى فيها عن شكوكه بأن يلتحق اللاعب بمنتخب بلاده خلال كأس العالم 2019 المقامة في الصين بين 31 آب (أغسطس) و15 أيلول(سبتمبر)، للانصراف لتحضيرات فريقه للموسم المقبل.

واختير سيمونز أفضل لاعب ناشئ (“روكي”) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لموسم 2017- 2018، بعدما غاب عن موسم 2016-2017 بسبب الإصابة. وبلغ معدل اللاعب الذي كان الخيار الأول في الـ “درافت” المخصص لضم لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب الى الدوري عام 2016، مع فيلادلفيا الموسم المنصرم 16,9 نقطة و8,8 متابعات و7,7 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة،.

وشارك سيمونز للمرة الأولى في ةمباراة “كل النجوم” (“أول ستار”) في الموسم الماضي، علما بأنه حقق في موسميه الأوليين 22 “تريبل دابل”.

وانضم سيمونز الى الأسطورة أوسكار روبرتسون كلاعب الدوري الوحيد الذي حقق على الاقل 10 “تريبل دابل” (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية الفردية) في موسميه الأوليين في الدوري الأميركي.

وتأتي خطوة فيلادلفيا ضمن إطار تدعيم صفوفه للاعوام الاربعة المقبلة على الاقل، مع تمديد عقدي الكاميروني جويل إمبيد وتوبياس هاريس والتعاقد مع الدومينيكاني ألفريد “آل” هورفورد من بوسطن سلتيكس، في سعي الفريق لاحراز لقبه الاول في الدوري منذ عام 1983.

وخرج فيلادلفيا في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية للعام الثاني تواليا.