“1720” طالبا وطالبة يستفيدون من صندوق الطلبة في جامعة التكنولوجيا

الرمثا – الغد – بلغ عدد المستفيدين من قروض صندوق الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا للعام الجامعي 2019 /2018 بلغ 1720 طالبا وطالبة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات، إن الجامعة تسعى لزيادة أعداد الطلبة المستفيدين من المساعدات والمنح التي تقدمها الجامعة للطلبة من خلال صندوق الطلبة وفق أسس وتعليمات ناظمة وتوجيه الدعم لهم من خلال القروض العادية والاضطرارية والمنح الطارئة والمنح التكريمية لأوائل الطلبة وبرامج التشغيل المختلفة في كافة مواقع ومختبرات الجامعة بهدف المواءمة مع الواقع الدراسي وتشجيع التحصيل العلمي وتعزيز احترامهم للعمل والمساعدة في سد حاجاتهم المادية الملحة.

وأضاف الدكتور خريسات أن الجامعة منحت كل من تقدم من طلبتها للحصول على القروض والمساعدات وفرص التشغيل، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على دعم ومساندة الطلبة المحتاجين والمتفوقين من خلال زيادة عدد المستفيدين من القروض التي تمنحها الجامعة، وتوسيع فرص التشغيل للطلبة في مختلف وحدات الجامعة الأكاديمية والإدارية.

بدوره بين عميد شؤون الطلبة الدكتور انس النابلسي دور عمادة شؤون الطلبة الريادي في تأهيل الطلبة وإدماجهم في الحياة الجامعية والعلمية وتلبية كافة احتياجاتهم من خلال الدوائر المختلفة بما يتناسب مع سياسة الاستثمار في الشباب الجامعي.

وأشار إلى انه يتم منح القروض وفق إجراءات سهلة وميسرة وتخضع لعملية تنافس عادلة بين الطلبة تخفف عنهم وعن ذويهم الأعباء المالية المترتبة على الرسوم الدراسية والمصروفات الشهرية.