174 شكوى فيضان صرف صحي في الشمال

أكدت شركة مياه اليرموك جاهزية فرق صيانة شبكات المياه والصرف الصحي على مدار الساعة خلال أيام المخفض الجوي الذي اثر على المملكة.

وتعاملت فرق الصيانة مع 174 شكوى في مناطق اختصاص الشركة (اربد، جرش، عجلون، المفرق) تتعلق بالمياه ما بين كسر خط وانسداد عداد كما بلغ عدد شكاوى الصرف الصحي التي تعاملت معها فرق الصيانة 162 شكوى فيضان صرف صحي لأسباب متعددة منها ربط مزاريب الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستخدام الخاطئ لشبكات الصرف الصحي من خلال إلقاء المواد الصلبة داخل مناهل الصرف الصحي.