175 مليون إصابة بكورونا حول العالم

عمان – أكدت آخر الإحصاءات العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 6ر175 مليون إصابة.

وأوضحت أحدث بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن الحصيلة الكلية للإصابات وصلت إلى 175 مليونا و661 ألف حالة، والوفيات 3 ملايين و795 وفاة. وأظهرت آخر البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرج” للأنباء إعطاء نحو 2 مليار و335 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

–(بترا)