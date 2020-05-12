176 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا

عمان – أعلن مركز التنسيق للإنذارات والطوارئ الصحية في اسبانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 176 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد وفيات كورونا في اسبانيا الى 26920 وفاة، في حين وصل اجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس 228 الفا و30 حالة بإضافة 426 حالة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية حسب ما افادت وكالة (ايفي) للأنباء.–(بترا)