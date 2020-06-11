178217 مشترك ومشتركة في “التوجيهي”

ألاء مظهر

عمان – بلغ عدد الطلبة المشت­ركين بالامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية الع­امة “التوجيهي” للعام الحالي من الفروع الأكاديمية والمهنية 178217 طالب وطالبة بينهم 104931 طالب وطالبة نظامي، و 73286 من الدراسة الخاصة ،بحسب مدير ادارة الامتحانات العامة والاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد

و قال حماد ان الامتحان العام ستنطلق اولى جلساته في ١ تموز (يولية) المقبل و ينتهي في 23 من ذات الشهر.

وأضاف حماد تو­زع المشتركون على كافة الفروع الاكاديمية والمهنية بواقع 40554 طالبا وطالبة من النظاميين ، و 22482 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع العلمي، و 53616 من الطلبة للنظاميين و 37356 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الادبي.

كما يبلغ عدد المتقدمين للامتحان من الطلبة النظاميين في الفرع الشرعي 46 طالب وطالبة و 190 من طلبة الدراسة الخاصة، و 1666 من طلبة الدراسة الخاصة فقط في فرع الادارة المعلوماتية.

وبين حماد ان 119 مشتركا من طلبة الدراسة الخاصة فقط سيتقدمون للامتحان العام في فرع التعليم الصحي، فيما سيتقدم للامتحان

في الفرع الصناعي 3916 طالب نظامي، و 4338 من طلبة الدراسة الخاصة.

كما سيتقدم للامتحان العام 1197 طالب وطالبة نظاميين في الفرع الزراعي، اضافة الى 2323 من طلبة الدراسة الخاصة، الى جانب 1168 من الطلبة النظاميين و 1161 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الفندقي والسياحي،4434 طالب وطالبة نظاميين و 3651 من طلبة الدراسة الخاصة في فرع الاقتصاد المنزلي.

وأوضح حماد ان 57 مشتركا سيتقدمون للامتحان العام في مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز الاحداث، موزعين على 9 قاعات، بالاضافة الى 485 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الاعاقة ، بواقع 122 من الصم، و 92 من الكفيفين،و 94 من ذوي الاعاقة الحركية، و 73 من ذوي الشلل الدماغي و 104 مشتركين من ضعاف البصر، بالاضافة الى 10 مشتركين في مركز الحسين للسرطان.

وقال إن الامتحان سيعقد في 1846 قاعة في 720 مدرسة في مديريات التربية والتعليم كافة، اضافة الى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لاي طارئ.

Alaa.mathhar@alghad.jo