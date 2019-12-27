179 حالة مداهمة مياه لمنازل وانهيار 11 جداراً استنادياً وإنقاذ 23 محاصراً

عمان- الغد- بين الناطق الإعلامي في الدفاع المدني المقدم إياد العمرو أن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال المنخفض الجوي السائد مع العديد من حالات مداهمة المياه ومساعدة بعض المواطنين .

وقال انه لغاية الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم، تم التعامل مع (179) حالة مداهمة مياه لمنازل في محافظات الشمال والوسط

بالإضافة إلى مساعدة وتأمين (23) شخص حاصرتهم مياه الأمطار بمركباتهم، ونقلهم إلى مناطق آمنة؛ نتيجة ارتفاع منسوب المياه أو عدم القدرة على الاستمرار في المسير.

ونتيجة الرياح الشديدة تم التعامل مع بعض حالات تطاير للأجسام المتحركة مثل ألواح الزينكو.

كما تم التعامل مع انهيار لبعض الجدران الاستنادية نتيجة تجمع مياه الأمطار حيث بلغ عددها (11) جدارا استناديا في محافظة العاصمة وعجلون واربد والزرقاء .

ودعا المقدم العمرو إلى ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني والأجهزة المختصة خلال هذا المنخفض وضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول حفاظاً على سلامة المواطنين، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد ( 911) في جميع أنحاء المملكة إذا دعت الحاجة لذلك.