18 ألف دينار لإنارة مديرية زراعة عجلون

عجلون– خصص مجلس محافظة عجلون 18 ألف دينار من موازنته للعام المقبل لإنارة مديرية زراعة المحافظة بالطاقة المتجددة لتخفيض الكلف المترتبة سنويا على فاتورة الكهرباء.

وقال رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أنه تم تخصيص المبلغ لغايات إنارة مبنى المديرية بالطاقة المتجددة وخفض الفاتورة، حيث أن المجلس يعطي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي ودعمه بكافة الإمكانيات المتاحة.

وأكد مدير زراعة محافظة عجلون، المهندس رائد الشرمان، أن هذه المديرية هي الوحيدة على مستوى المحافظة والوحيدة بين مديريات الزراعة في المملكة التي تتم إنارتها بالطاقة المتجددة، مبينا أن فاتورة الإنارة ستنخفض من 663 دينارا إلى 4 دنانير فقط، ما يعني أنه تم تحقيق وفر مقداره 10 آلاف دينار كانت تدفع سنويا.

وثمن المهندس الشرمان جهود رئيس وأعضاء مجلس المحافظة الذين كان لهم دور في تخصيص المبلغ من أجل إنارة المديرية بالطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن المديرية حصلت على منحة من مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن SEED، الممول من الحكومة الكندية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة، لإنارة اربعة أبراج لمراقبة الثروة الحرجية بقيمة 20 ألف دينار وقد جرى إنارتها بالفعل.

بترا