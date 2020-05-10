18 إصابة جديدة بكورونا بينها 12 مخالطا لـ“سائق المفرق”

عمان – الغد – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الأردن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب ما ذكره جابر خلال الإيجاز الصحفي اليوم الأحد، على 6 سائقين من جنسيات غير أردنية، تم كشفها على الحدود والتعامل معها، حسب البروتوكول المعتمد. و12 حالة بين مخالطي مصاب في منطقة الخناصري بالمفرق، وهو سائق شاحنة ثبتت إصابته قبل أيام.

وأوضح أن المجموع التراكمي للإصابات بلغ 540 حالة، بقي منهم قيد العلاج، 93 مريضا، بعد مغادرة مريضين إثنين، مستشفى الأمير حمزة اليوم.

وأشار الوزير إلى أنه تم اليوم إجراء 4500 فحص “نوعي وموجه” للكشف عن كورونا، ليصل بذلك مجموع الفحوص التراكمية إلى 115526 فحصا.