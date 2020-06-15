18 إصابة جديدة بكورونا في المملكة منها حالتان محليتان

عمان- الغد– أعلنت الحكومة مساءاليوم الاثنين عن تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في المملكة حالتان منهما محليتان، وزعت التفاصيل على النحو التالي:

(18) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالتان محليّتان، و(16) حالة غير محليّة، وعلى النحو الآتي:

حالة واحدة من لواء عين الباشا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّاً.

حالة واحدة من لواء الرمثا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّاً.

3 حالات لسائقي شاحنات، منهم ((2 أردنيين قادمين عبر حدود العمري، و(1) غير أردني قادم من حدود جابر تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر. (5 من السعوديّة، و2 من العراق، و2 الكويت، و1 من الإمــارات، و1 من قطر، و1 من الباكستان، و1 من شيكاغو).

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي أنه سجّلت أيضاً ( (10)) حالات شفاء لهذا اليوم.

كما تمّ إجراء (8193) فحصاً مخبريّاً اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (283673) فحصاً. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (979) إصابة.