18% ارتفاع عدد شهادات المنشأ خلال نصف عام

عمان-الغد- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 18 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال النصف الأول من العام الحالي، 15684شهادة، مقابل 13242شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 21 بالمئة، متراجعة إلى 312 مليون دينار، مقابل 393 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 3302، فالكويت 3287 فالإمارات العربية المتحدة 2384، ثم العراق 762، ومصر بعدد 449 شهادة.

وتوزعت الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي على العديد من الدول، جاء العراق في مقدمتها بقيمة 91 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر بقيمة 25 مليون دينار كلا على حده، فالكويت بقيمة نحو 17 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” خلال النصف الأول من العام الحالي 161مليون دينار، ثم الزراعية 61 مليون دينار، فالصناعية بنحو 53 مليون دينار، والمنتجات العربية بقيمة 15 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.

وتصدر غرفة تجارة عمّان، التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية، حسب طلب المُصدّر استناداً إلى فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدّقةً من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية، ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.