18 مرشحا لانتخابات تجارة عمان في اليوم الأول

أعلن مدير عام غرفة تجارة عمان هشام الدويك ترشّح (18) تاجراً لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمان للدورة القادمة لمجلس الإدارة للأعوام 2022-2026، مع انتهاء اليوم الأول من فترة الترشح عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس.

وحسب الدويك، ترشح أيضا (16) تاجراً للقطاعات التجارية العشرة المُمثًلة بمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن من أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان.

وقال مدير عام غرفة تجارة عمان في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن غرفة تجارة عمان باشرت منذ الساعة الثامنة صباح هذا اليوم باستقبال طلبات التجار الراغبين بالترشّح لعضوية مجلس الإدارة وممثلي القطاعات التجارية لها.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات حدد يوم السبت الموافق ٣ كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعدا للاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية 2022.

يُشار إلى أن الغرفة مستمرة باستقبال طلبات الترشّح يوم غدٍ الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصراً، ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، حسب الشروط والتعليمات التي صدرت بهذا الخصوص من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات والمعمول بها لغايات الترشّح.

وتَعُد غرفة تجارة عمان أقدم غرف التجارة في المملكة والتي تأسست عام 1923 وتضم في عضويتها حاليا حوالي (40) ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية.

ووفقاً لإحصائيات غرفة تجارة عمان، يبلغ عدد المؤسسات التجارية المسجلة في الهيئة العامة للغرفة التي يحق لهم الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة عمان (18018) شركة ومؤسسة تجارية وخدميّة ويشكلون ما نسبته 45% من الأعضاء المسجلين في الغرفة تقريبا.

يُذكر أن عدد الغرف التجارية بعموم المملكة يبلغ 16 غرفة، إضافة إلى غرفة تجارة الأردن التي تعتبر مظلة للقطاع التجاري ويتشكل مجلس إدارتها من 30 عضوا؛ هم رؤساء الغرف و4 ممثلين عن مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والقطاعات التجارية العشرة.