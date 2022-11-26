18 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية بالاردن

طارق الدعجة

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن دولة الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في الأردن، الى جانب كونها أحد أهم الشركاء التجاريين كذلك، فبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن ما يقارب 18 مليار دولار” .

واشار خلال لقاء نظمته الجمعية مع سفير دولة الكويت لدى المملكة عزيز الديحاني الى أن الاستثمارات الكويتية في سوق عمان المالي تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بحجم استثمارات بلغت 800 مليون دينار أردني خلال عام 2021. كما وبلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 8 أشهر من العام الحالي ما قيمته 141 مليون دينار.

ولفت الطباع الى أن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد توافر العديد من الفرص غير المستغلة بالشكل المطلوب سواء على المستوى التجاري والاستثماري خاصة في مجالات الصناعات الغذائية ومشاريع الأمن الغذائي، والإنتاج الدوائي والسياحة العلاجية، والصناعات الكيماوية وغيرها العديد من المجالات التي يمكن توجيه الاستثمارات المشتركة نحوها.