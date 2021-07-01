18 مليون دينار الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء في حزيران

الزرقاء- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر حزيران الماضي بلغت 17943307 دنانير، وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة الزرقاء، ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء، والتي بلغ مجموعها 217 شهادة.

وأشار شريم، اليوم الخميس، إلى أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية، خلال شهر حزيران، كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.