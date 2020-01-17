18 مليون دينار قيمة التذكرة الموحدة خلال 2019

محمد أبو الغنم

عمان- تجاوز عدد مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) حاجز 247.4 ألف تذكرة خلال العام الماضي، حسب وزارة السياحة والآثار.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) خلال العام الماضي بنسبة بلغت 98 % مقارنة بالعام 2018.

وأكدت الوزارة أن مقدار مبيعات التذكرة الموحدة بلغ أكثر من 18 مليون دينار خلال العالم الماضي مقارنة بـ9.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 98 % أو بمقدار يلامس الـ8.9 مليون دينار.

وقالت إن مبيعات التذكرة الموحدة خلال العام الماضي بلغت 247.4 ألف تذكرة مقارنة بـ124.7 ألف تذكرة خلال العام 2018 بزيادة تصل إلى نحو 122.7 ألف تذكرة.

وبينت الوزارة ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan pass) التي تباع بـ99 دولارا نتيجة ارتفاع أعداد زوار المملكة جراء عمليات التسويق والترويج لزيارة الأردن.

وطبق نظام التذكرة الموحدة الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في الربع الأخير من العام 2015، بهدف تحسين الأداء السياحي، وتحفيز السياح والزوار السياح لزيارة أغلب المواقع الأثرية والسياحية، وإطالة مدة إقامة السائح، بهدف زيادة الدخل السياحي، وقد أسهمت التذكرة الموحدة بزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة باعتبارها أداة ترويج للمواقع السياحية والأثرية في المملكة.

وأضافت الوزارة أن أهم ما يميز هذا المشروع هو تسويقه بشكل الكتروني باستخدام نظام بيع متقدم ومتاح عبر موقع الكتروني متخصص، تتاح فيه عملية شراء التذكرة بيسر وسهولة باستخدام التذاكر الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ويتم متابعة النظام من خلال فريق متخصص من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، يعمل بشكل مستمر على تطوير هذا المشروع لتوسيع قاعدة تسويقه وتحديث المعلومات التي تتضمنها التذكرة لتشمل الخدمات والنشاطات السياحية في كل موقع، وبما يسهم في إطالة إقامة السائح وتوفير إيرادات إضافية لمختلف القطاعات السياحية.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة هي الدولة الأولى عربيا في تطبيق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعا سياحيا وأثريا، بما فيها مدينة البترا، وتقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يُعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية فأكثر. وأعلنت وزارة السياحة والآثار، مؤخرا، عن ارتفاع إجمالي مجموع زوار المملكة خلال العام الماضي، بنسبة 9 % ليصل إلى 5.36 مليون مقارنة مع 4.9 مليون في العام الذي سبقه.

وبينت الوزارة أن أعداد سياح المبيت ارتفع إلى 4.5 مليون سائح خلال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 8.1 % على العام 2018، الذي سجل فيه عدد سياح المبيت 4.15 مليون سائح بزيادة تصل إلى أكثر من 350 ألف سائح.